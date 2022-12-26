У Повітряних силах прокоментували вибухи на російському аеродромі «Енгельс»

Вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідом російської агресії проти України, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Безумовно, такі події – це наслідки російської агресії. Що відбулося – це чергові хлопки, «бавовни», які ми вже звикли чути. Це дійсно наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони помилялися. Як бачимо, такі речі відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку», – сказав Ігнат 26 грудня в ефірі телемарафону.

Щодо наслідків цих вибухів, то, за його словами, їх можна буде оцінити за кілька днів, коли з’являться супутникові знімки з аеродрому.

Ігнат також нагадав, що після перших вибухів на аеродромі «Енгельс» російські військові передислоковували свої літаки звідти на інші аеродроми.

Раніше в Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Як стверджує відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

Раніше російські медіа з посиланням на місцеві пабліки повідомляли про вибухи на російському аеродромі повітряно-космічних сил в Енгельсі.

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Зокрема, телеграм-канал Baza з посиланням на місцевих жителів повідомляв, що в місті було чути сигнали повітряної тривоги та звуки вибухів. У спільноті «Енгельс-онлайн» у соцмережі «ВКонтакті» з’явилися фото, ймовірно, пожежі на аеродромі та 34-секундне відео, на якому чути потужний вибух, після якого спрацьовує сигналізація припаркованих машин. Відео схоже на зйомку із камери зовнішнього спостереження житлового будинку.

За інформацією Baza, площа пожежі після вибуху в Енегльсі становила 120 квадратних метрів.

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін написав у своєму телеграм-каналі, що відомості про подію на військовому об’єкті перевіряють силові структури. Він стверджує, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було, цивільна інфраструктура не постраждала.

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Аеродром в Енгельсі, від якого до найближчої території, підконтрольної Україні, близько 700 кілометрів, вже зазнавав атаки 5 грудня. На авіабазі розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. З аеродрому, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. Ту-95МС та Ту-160 – носії ядерної зброї та входять до складу російських сил стримування ядерної загрози. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження бомбардувальника Ту-95 після атаки 5 грудня.

Того ж дня стало відомо про вибухи на авіабазі «Дягілєво» на околиці Рязані в Росії.

Українська сторона традиційно офіційно не коментуває причетність до атак на російській території.