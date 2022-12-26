Російський Енгельс: знову вибухи. Хто атакує РФ?

Аеродром стратегічної авіації Енгельс, що у Саратовській області Росії, знову атакували безпілотники. Міноборони Росії повідомило про загибель 3 російських військових.

Детективи НАБУ проводять обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом». Серед них – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, повідомляють «Схеми».

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла у Болгарії. Олеся Ілащук узагалі не має досвіду роботи у дипломатії, а донедавна позиціонувала себе як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас, пише видання «Європейська правда».

Ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода: Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині.

У Криворівні на Франківщині вперше святкували Різдво 25 грудня.

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