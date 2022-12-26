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Політика

Російський Енгельс: знову вибухи. Хто атакує РФ?

  • Аеродром стратегічної авіації Енгельс, що у Саратовській області Росії, знову атакували безпілотники. Міноборони Росії повідомило про загибель 3 російських військових.
  • Детективи НАБУ проводять обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом». Серед них – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, повідомляють «Схеми».
  • Президент Володимир Зеленський призначив нового посла у Болгарії. Олеся Ілащук узагалі не має досвіду роботи у дипломатії, а донедавна позиціонувала себе як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас, пише видання «Європейська правда».
  • Ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода: Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині.
  • У Криворівні на Франківщині вперше святкували Різдво 25 грудня.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода:

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