У Резніченка в Дніпрі проходять обшуки у справі «Великого будівництва» – «Схеми»

Детективи Національного антикорупційного бюро України 26 грудня проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Про це «Схемам» розповіли три непов’язаних між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України.

Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)».

Згідно з даними джерел журналістів, обшуки почалися вранці 26 грудня. Детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.

Також обшуки, за даними «Схем», провели у підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми «Будінвестінжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.

2 листопада «Схеми» опублікували розслідування «Супутниця на мільярд», в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії була записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером із пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували «Схеми», вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях.

Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому «Схеми» самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність «Будінвест Інжиніринг», і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Із проханням про коментар журналісти звернулися до Валентина Резніченка, Яни Хланти, Володимира Дубинського та інших згаданих у розслідуванні осіб. Редакція чекає на відповіді і опублікує їх, як тільки отримає.

Окремо «Схеми» звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням прокоментувати виявлені у розслідуванні факти, враховуючи, що керівник Дніпропетровської ОВА – призначена президентом особа, і той факт, що саме ОП координує процес відбудови інфраструктури по Україні.

«Схеми» також запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг і в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик – давній соратник керівника Дніпропетровської ОВА, присутній на усіх нарадах щодо Fast Recovery Plan – плану відновлення України.

Пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про «неможливість надання інформації» та «відстрочення розгляду запиту» до його закінчення. Разом із тим, там зазначили, що «Офіс президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів», і що це питання перебуває «в компетенції місцевої влади та профільних міністерств».

Під час підготовки розслідування стало відомо, що над цією темою також працюють журналісти видання «Українська правда». Тому редакції домовилися опублікувати матеріали одночасно.