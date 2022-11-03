«Схеми» встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із «консультантом» з Банкової Голиком

Юрій Голик, який називає себе консультантом «Великого Будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України, пов’язаний не лише із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, але і з його дівчиною фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку оформлена половина приватної фірми «Будінвест Інжиніринг», що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни. Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон. Про це з посиланням на дані від джерел з прикордонної служби повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода), які співставили дати та рейси, якими в останні 3 роки з України виїжджали Голик, Резніченко та Хланта.

5 жовтня 2021 року вони втрьох вилетіли одним рейсом з аеропорту «Бориспіль» до Мюнхена (Німеччина), і так само разом повернулися до Києва наступного дня.

Разом Голик та Резніченко також відвідували Стамбул, полетівши туди одним рейсом 23 січня 2021-го і разом повернувшись наступного дня – 24 січня, проходячи паспортний контроль в Борисполі один за одним.

Окрім того, у серпні 2019 року Юрій Голик та Яна Хланта вилетіли до Мюнхена із Борисполя в один день, але різними рейсами із різницею в 15 хвилин.

Також Голик та Хланта в один і той же період були в Мюнхені в грудні 2019-го. Як свідчать дані джерел із доступом до перетину кордону, звідти вони з різницею в один день поверталися до Києва. Голик – 14 грудня, Хланта – 15-го.

Також Схеми звернули увагу, що в одні і ті ж дати у Відні (Австрія) перебували Юрій Голик та Павло Чухно – власник другої половини фірми «Будінвест Інжиніринг» – у січні 2020-го року, діставшись туди різними рейсами.

Журналісти звернулись по коментарі до всіх згаданих осіб і чекають на відповідь.

2 листопада «Схеми» опублікували розслідування «Супутниця на мільярд», в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером з пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували «Схеми», вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому «Схеми» самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність «Будінвест Інжиніринг», і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Із проханням про коментар журналісти звернулися до Валентина Резніченка, Яни Хланти, Володимира Дубинського та інших згаданих у розслідуванні осіб. Але відповіді редакція досі не отримала.

Окремо «Схеми» звернулися до Володимира Зеленського з проханням прокоментувати виявлені у розслідуванні факти, враховуючи, що керівник Дніпропетровської ОВА – призначена президентом особа, і той факт, що саме ОП координує процес відбудови інфраструктури по Україні. «Схеми» також запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг і в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик – давній соратник керівника Дніпропетровської ОВА, присутній на усіх нарадах щодо Fast Recovery Plan – плану відновлення України.

Пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про «неможливість надання інформації» та «відстрочення розгляду запиту» до його закінчення. Разом із тим, там зазначили, що «офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів», і що це питання «знаходиться в компетенції місцевої влади та профільних міністерств».

Голик – давній соратник Валентина Резніченка. Вони працювали разом у медіахолдингу УМХ Бориса Ложкіна, а пізніше – у Запорізькій та Дніпропетровській обладміністраціях. Крім того, і матір Голика, і матір Резніченка зареєстровані як фізичні особи-підприємці, вказуючи в державному реєстрі однаковий номер мобільного телефону.

Під час підготовки розслідування стало відомо, що над цією темою також працюють журналісти видання «Українська правда». Тому редакції домовились опублікувати матеріали одночасно.

Після публікації розслідувань «Схем» і «УП» Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження.