Зеленський призначив послів у Бахрейні, Перу, Латвії та Болгарії

Президент України Володимир Зеленський 23 грудня призначив низку очільників дипломатичних представництв – про це свідчать укази на сайті Офісу президента.

Зокрема, голова держави призначив:

Анатолія Куцевола послом у Латвії замість Олександра Міщенка, звільненого цього ж дня

Олесю Ілащук послом у Болгарії замість Віталія Москаленка

Юрія Полюховича послом у Перу

Дмитра Сеніка, який є послом у Об’єднаних Арабських Еміратах, послом у королівстві Бахрейн за сумісництвом

У зверненні в п’ятницю президент повідомив про щорічну зустріч із послами, на якій назвав однією із задач на наступний рік поглиблення зв’язків із країнами Глобального півдня.

Президент України Володимир Зеленський 23 грудня заявив про «перезавантаження відносин» із країнами Африки. За його словами, вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці.