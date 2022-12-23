Над визнанням Росії країною-спонсоркою тероризму у США ще дискутують – Маркарова

У Сполучених Штатах Америки активно дискутують, чи застосовувати до Росії саме статус країни–спонсорки тероризму, заявила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода посол України в США Оксана Маркарова під час конференції послів України у Києві 23 грудня.

«У нас іде дуже активна дискусія, тому що є поточний статус у США, який вже законом затверджений, це «країна–спонсор тероризму», але це досить таки давній статус. До нього сьогодні входять чотири країни, і нам, звичайно, хотілось би побачити Росію серед цих країн, бо вона заслуговує бути в будь-якому товаристві таких вигнанців. Однак, вона ж не спонсор тероризму, вона сама країна-терорист», – ​пояснила Оксана Маркарова.

Тому США, за її словами, розглядають альтернативний законопроєкт, де пропонують надати Росії новий статус – країни-агресорки, яка здійснює терор проти цивільного населення.

«Є ще один альтернативний законопроєкт – це країна-агресорка, яка здійснює терор проти цивільного населення. Сподіваємося, що в цих дискусіях ми вийдемо на максимально сильний проєкт, який дозволить нам і назвати правильно, й ізолювати Росію від цивілізованого світу», – зазначила посол.

Нині у списку держав, які державний департамент США вважає спонсорами актів міжнародного тероризму є чотири країни: Північна Корея, Сирія, Іран і Куба.

Раніше американське видання The Hill повідомляло, що в Конгресі США поспішно розробляють законопроєкт про визнання Росії «державою-агресором» на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону 21 грудня.

У підсумку поїздки до США, за словами Оксани Маркарової, – посилення двопалатної і двопартійної підтримки Америки. Зокрема, у четвер Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає 45 мільярдів євро допомоги Україні на наступний рік.

«Ще декілька місяців тому ми вважали, що це буде неможливо, що це буде питання, яке розглядатиме наступний Конгрес. Дуже сподіваюся, що сьогодні–​завтра Палата представників також проголосує цей закон, президент Байден підпише його, і ми з 1 січня 2023 року будемо мати фінансування по всіх напрямках: і безпекова допомога, і бюджетна пряма допомога, енергетична і всі інші», –​ сказала Маркарова.

До того ж, цей законопроєкт передбачає поправку, яка надає право Міністерсту юстиції передавати через держдепартамент на допомогу Україні конфісковані російські активи. «Це великий прорив», – підсумувала Оксана Маркарова.

У серпні цього року видання Politico писало, що Держдепартамент США побоюється включення Росії до списку країн – спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду про вивезення зерна з українських чорноморських портів. Крім зриву зернової угоди, адміністрація Байдена, як уточнювало видання, побоювалася припинення співпраці з РФ щодо ядерних матеріалів.

Тим часом, Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою – спонсором тероризму. У свою чергу, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом.