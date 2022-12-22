Cенат США схвалив надання Україні 45 мільярдів доларів допомоги

Сенат США ухвалив величезний законопроект про витрати в розмірі 1,7 трильйона доларів США, який, серед іншого, передбачає надання Україні великого пакету допомоги, повідомляє агенція АР.



Законопроект, який складається з 4155 сторінок, тепер проходить до Палати представників для остаточного голосування, перш ніж його передадуть президенту Джо Байдену для підпису. Бюджет повинен бути ухвалений до різдвяних вихідних, аби уникнути зупинки роботи уряду.



Також агенція AFP пише, що сенатори США схвалили масштабний щорічний пакет витрат, який включає 45 мільярдів доларів допомоги Україні.

Лідери Конгресу Сполучених Штатів 20 грудня представили проєкт урядових видатків. Як повідомляли медіа, законопроєкт містить положення про виділення 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні. Водночас, за даними каналу CNN, ця сума передбачена на допомогу Україні та «союзникам по НАТО».

Читайте також: Мінфін: Україна отримала від США грант на 2 млрд доларів

Це голосування відбулося через день після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні та виступив у Конгресі з промовою, під час якої, серед іншого, подякував Сполученим Штатам за підтримку України.