«Веземо рішення, яких чекали військові» – Зеленський про результати візиту до США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками його візиту до США є «рішення, яких чекали» українські військові.



«Повертаємося з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні й у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом», – сказав він у своєму вечірньому зверненні.



Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за допомогу, його міжнародне лідерство і за налаштованість на перемогу.

«Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде! Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто боронить нашу державу! Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали», – додав він.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США.

Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Дорогою до України Зеленський у Польщі зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.