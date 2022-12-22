На шляху до України Зеленський у Польщі зустрівся з Дудою

Після візиту до США на зворотному шляху до України президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві, повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.



За повідомленням, сторони обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США.

Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.