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На шляху до України Зеленський у Польщі зустрівся з Дудою

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку Польщі та її громадян. Архівне фото

Після візиту до США на зворотному шляху до України президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві, повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

За повідомленням, сторони обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.

Дорогою зі США до України Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою
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Дорогою зі США до України Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою

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Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США.

Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

«Безпрецедентний», «історичний», «надихаючий» – візит президента Зеленського до США (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Безпрецедентний», «історичний», «надихаючий» – візит президента Зеленського до США (фотогалерея)

«Безпрецедентним», «історичним», «надихаючим» вже назвали короткий візит до США президента України, яка вже майже 10 місяців відбиває повномасштабне вторгнення Росії.

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