Мінфін: Україна отримала від США грант на 2 млрд доларів

Міністерство фінансів України заявляє, що до держбюджету України надійшов грант у розмірі 2 мільярди доларів.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США – кошти надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

У міністерстві додають, що ці кошти будуть спрямовані на забезпечення пенсій та зарплат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

«Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністерство фінансів США 22 листопада повідомило, що Вашингтон виділить Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Згодом міністр фінансів підписав угоду з регіональним директором Світового банку в Східній Європі Арупом Банерджі про надання Україні гранту від США на 4,5 мільярда доларів.