Сенат США підтримав використання активів підсанкційних росіян на користь України

Сенат Сполучених Штатів підтримав поправку до законопроєкту про фінансування уряду, яка дозволяє застосовувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Про це повідомили американські медіа та кілька сенаторів, у тому числі один із авторів поправки, республіканець Ліндсі Грем.

«Я дуже втішений, що Сенат одноголосно підтримав нашу із сенатором Вайтгаузом поправку, яка дозволить використовувати вилучені активи підсанкційних російських олігархів та компаній, які підтримують Путіна, на користь українського народу», – заявив Грем у своєму твітері.

Він висловив очікування, що з часом Україна отримає «мільярди доларів» вилучених російських активів, що також послабить навантаження на американських платників податків.

22 грудня Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроєкт про видатки уряду на 2023 рік, який передбачає загальне фінансування урядових витрат на 1,7 мільярда доларів.

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США регулярно запроваджують санкції проти російських посадовців і компаній через повномасштабне вторгнення Росії до України. Зокрема, Міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили 15 грудня про запровадження санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його структур, а також інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації.