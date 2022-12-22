Кірбі: російська «ПВК Вагнера» отримала зброю від Північної Кореї

У Білому домі заявляють, що «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити свої сили, які воюють з російськими військами в Україні, повідомляє агенція AP.



За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, представники розвідки США встановили, що Північна Корея минулого місяця завершила першу поставку зброї, яка включала ракети.



«Ми оцінюємо, що кількість матеріалів, переданих «ПВК Вагнера», не змінить динаміку бойових дій в Україні», – сказав Кірбі. – «Але ми, звичайно, стурбовані тим, що Північна Корея планує постачати більше військового обладнання».



Білий дім занепокоєний дедалі більшою участю Вагнера «ПВК Вагнера». Кірбі сказав, що в деяких випадках російські військові чиновники навіть «підпорядковувалися командуванню «Вагнера».



Кірбі сказав, що на даний момент США оцінюють, що у «ПВК Вагнера» близько 50 000 людей воюють в Україні, включаючи 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, яких компанія набрала з в'язниць.

Читайте також: США: група сенаторів пропонує визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією»

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.