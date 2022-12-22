США запровадили санкції проти російських військово-морських організацій

США запроваджують санкції проти 10 російських військово-морських організацій через дії Росії проти українських портів, заявив Державний департамент США.



Це сталося через день після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні та виступив у Конгресі з промовою, під час якої подякував Сполученим Штатам за підтримку України та попросив надати більше зброї.



«Після військово-морських операцій Росії проти українських портів, включно з тими, які постачають світові продовольство та зерно, Сполучені Штати сьогодні вводять санкції проти російських військово-морських організацій.

Зокрема, Державний департамент визначає 10 російських військово-морських організацій», –йдеться у повідомленні Держдепу США.



Серед іншого, під санкції потрапив концерн «Аврора» – провідне російське підприємство у сфері розробки, виробництва та постачання автоматизованих систем управління надводними кораблями та підводними човнами, товариство «Морінформсистем-Агат», яке назвали провідною компанією російської суднобудівної галузі, що спеціалізується на розробці, виробництві та обслуговуванні бойових інформаційно-керуючих систем, а також науково-дослідний інститут «Прометей», який вважають провідною компанією країни, що займається військовим кораблебудуванням і розробкою військової техніки.

Міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили 15 грудня про запровадження санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його структур, а також інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації.