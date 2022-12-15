США запровадили нові санкції проти Росії, у списку – олігарх Потанін

Міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили 15 грудня про запровадження санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його структур, а також інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації. Про це повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC).

Також у списку санкцій перебуває російський віцепремʼєр Андрій Бєлоусов і губернатори прикордонних з Україною російських регіонів.

Про намір влади США запровадити санкції проти Потаніна 14 грудня інформувало видання The Wall Street Journal.

Водночас воно вказувало, що до списку санкцій не буде включений головний актив Потаніна, корпорація «Норильський нікель». Потанін є генеральним директором цієї компанії, а його структура «Інтеррос» – її найбільшим акціонером.

Потанін не потрапив у списки санкцій після російського вторгнення в Україну, на відміну від багатьох великих бізнесменів. Це викликало критику, наприклад, з боку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії.

У червні санкції проти Потаніна запровадила Велика Британія з формулюванням, що «Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купуючи Росбанк і частки в «Тінькофф Банку» після вторгнення Росії в Україну».