WSJ: США готуються запровадити санкції проти російського бізнесмена Потаніна

Сполучені Штати найближчим часом можуть запровадити санкції проти одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна та повʼязаних із ним компаній, пише 14 грудня газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації США.

За їхніми даними, про санкції може бути оголошено вже у четвер, 15 грудня.

Як стверджує видання, до списку санкцій можуть бути включені сам Потанін, статки якого Forbes оцінює приблизно в 26 мільярдів доларів, його дружина Катерина, а також яхта, яка йому належить. Крім того, санкції готуються проти інвестиційного холдингу «Інтеррос», який контролює Потанін, та придбаного ним цього року Росбанку.

Як пише WSJ, до списку санкцій не буде включений головний актив Потаніна, корпорація «Норильський нікель». Потанін є генеральним директором цієї компанії, а «Інтеррос» – її найбільшим акціонером. Санкції, вочевидь, не будуть запроваджені і проти придбаного структурами Потаніна «Тінькофф Банку».

Потанін не потрапив у списки санкцій після російського вторгнення в Україну, на відміну від багатьох великих бізнесменів. Це викликало критику, наприклад, з боку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії.

У червні санкції проти Потаніна запровадила Велика Британія з формулюванням, що «Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купуючи Росбанк і частки в «Тінькофф Банку» після вторгнення Росії в Україну».