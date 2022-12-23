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Зеленський подякував США за виділення 45 мільярдів доларів для України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Конгресі США. Вашингтон, 21 грудня 2022 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту про урядові витрати Сполучених Штатів на наступний рік, який передбачає 45 мільярдів доларів для України.

Він подякував Конгресу, а також очільникам обох партій у Сенаті та Палаті представників.

«Вдячний американському Конгресу, спікерці Ненсі Пелосі… за надання додаткових $45 мільярдів допомоги Україні та непохитну двопартійну підтримку України в боротьбі за свободу. Надзвичайно важливо, що американський народ разом з українцями в цій боротьбі», – заявив Зеленський.

Контрольована демократами Палата представників США 23 грудня ухвалила законопроект про витрати в розмірі 1,7 трильйона доларів, включаючи 45 мільярдів доларів допомоги Україні.

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