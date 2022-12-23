Конгрес США схвалив надання Україні 45 мільярдів доларів, далі – підпис Байдена

Контрольована демократами Палата представників США 23 грудня ухвалила законопроект про витрати в розмірі 1,7 трильйона доларів, включаючи 45 мільярдів доларів допомоги Україні, повідомляє агенція АР.

Документ, ухвалений Палатою представників за кілька годин до опівночі, тепер відправляється президенту Джо Байдену для підписання. Законопроект про витрати був схвалений 225 голосами «за», «проти» - 201.

Напередодні документ схвалив Сенат.

Лідери Конгресу Сполучених Штатів 20 грудня представили проєкт урядових видатків. Як повідомляли медіа, законопроєкт містить положення про виділення 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні. Водночас, за даними каналу CNN, ця сума передбачена на допомогу Україні та «союзникам по НАТО».

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21 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні та виступив у Конгресі з промовою, під час якої, серед іншого, подякував Сполученим Штатам за підтримку України.