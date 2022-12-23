Зеленський провів Ставку головнокомандувача – передав «новини для військових» після візиту до США

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача – про це він розповів у вечірньому зверненні 23 грудня.

«Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком», – сказав він.

Окремо, за словами Зеленського, учасники ставки обговорили ситуацію в енергетиці.

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Крім того, голова держави повідомив, що провів щорічну нараду з послами України.

«Увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік. Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямами», – заявив він.

Перший із таких напрямків – це посилення зв’язків із країнами Африки, Латинської Америки, а також держав Азії та Тихоокеанського регіону.

«Другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з нашими традиційними партнерами, щоб справді наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла всіх своїх цілей. Готуємо модернізацію дипломатичної служби, будемо посилювати українські посольства», – сказав Зеленський.

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Голова держави додав, що зустріч із дипломатами також мала непублічну частину, на якій він зробив «кілька важливих, чутливих акцентів у спілкуванні з послами».

Президент України Володимир Зеленський 23 грудня повернувся до Києва після візиту до США.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США. Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Дорогою до України Зеленський у Польщі зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.