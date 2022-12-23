Нідерланди дадуть Україні 2,5 млрд євро – Зеленський після розмови з Рютте

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення Нідерландів надати Україні 2,5 мільярди євро допомоги.

«Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярди євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури», – написав Зеленський у телеграмі.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра повідомив, що країна готова прийняти трибунал для розгляду справ, пов’язаних із повномасштабною війною Росії проти України.

За його словами, Нідерланди разом з ЄС вимагатимуть від міжнародної спільноти підтримки, зокрема фінансової, для цього трибуналу. Хукстра вважає, що новий суд не повинен заважати роботі МКС, який від березня веде розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

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