Український посол розповів, у яких умовах перебувають командири з «Азовсталі» у Туреччині

Звільнені із російського полону командири оборони «Азовсталі» перебувають у зручних, комфортних умовах і чекають прибуття своїх сімей на Новий Рік – про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів посол України в Туреччині Василь Боднар під час конференції послів України у Києві 23 грудня.

За його словами, військові забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Загалом їхній стан покращився, додав він.

«Що, звичайно, обмежено – це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом. Це насамперед пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення. І друге – це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення», – заявив Василь Боднар.

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Також український посол у Туреччині висловив сподівання, що буде час, аби захисники «Азовсталі» з'явилися публічно і продемонстрували відмінність між тим, як вони виглядали, коли були звільнені з полону, і сьогодні.

У ніч на 22 вересня стало відомо про масштабний обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, п’ятеро звільнених з російського полону командирів полку «Азову» до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.