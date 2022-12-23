Байден підписав рекордний оборонний бюджет США. Документ передбачає допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав проект оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік обсягом 858 мільярдів доларів. Це майже на 80 мільярдів більше за бюджет 2022 року і на 45 мільярдів більше, ніж запитувала адміністрація Джо Байдена навесні.

Документ передбачає виділення щонайменше 800 мільйонів доларів на програму додаткової військової допомоги Україні. Також виділено шість мільярдів доларів на ініціативу стримування військової загрози в Європі. Йдеться тут, перш за все, про протидію Росії. 10 мільярдів доларів Вашингтон направить на військову допомогу Тайваню.



Документ передбачає повну оплату програми будівництва нових стратегічних бомбардувальників B-21, здатних нести ядерну зброю. Армії дозволено купити ще 36 винищувачів F-35. Флот отримає 32 мільярди на будівництво нових кораблів.



Весь проект оборонного бюджету займає 4408 сторінок. Понад 50 мільярдів доларів виділяються на покращення інфраструктури військових госпіталів у США. Військові та цивільні службовці отримають підвищення зарплати на 4,6 відсотка.