Посол пояснив, чому влада Німеччини змінила позицію щодо війни в Україні

За останній рік Німеччина змінила позицію від фактично нейтралітету до постачання зброї Україні, вважає посол України у Німеччині Олексій Макеєв. Про це він заявив у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода під час конференції послів України у Києві.

Посол запевняє, що є постійний прогрес у тому, як ставиться німецьке суспільство та німецький політикум до України.

«Моя зараз головна задача, щоб наратив, який змінився за останній рік з фактично нейтралітету Німеччини, непостачання зброї в масоване постачання зброї, як казали в німецькому політикумі ще влітку «для того, щоб Україна не програла», я хотів би, щоб тепер цей наратив перетворився в стабільний наратив «ми допомагаємо Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Україна перемогла», – зазначає Олексій Макеєв.

Причину такої зміни риторики посол України в Німеччині вбачає у тому, що в усьому світі наступає протверезіння після того, як сліпо вірили Росії та путінському режиму.

«Напад, повномасштабна агресія на Україну, відкрила очі багатьом суспільствам, багатьом політикам. І нічого більше не залишається, як відчувати серцебиття суспільства. В німецькому суспільстві понад 70% підтримують не просто допомогу Україні, а підтримують допомогу Україні зброєю. Це якраз те, що найбільше потрібне нашим дівчатам і хлопцям на фронті», – підсумовує посол.

Наприкінці серпня Олаф Шольц заявив, що останніми місяцями Німеччина зазнала «фундаментальних змін» у питанні військової підтримки України.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість країн світу засудили його, багато країн вважають його актом агресії. Москва наполягає на тому, що її дії є не війною, а «спеціальною воєнною операцією».