У Німеччині співробітника зовнішньої розвідки заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Карстена Л. заарештовано за підозрою в державній зраді, його підозрюють у шпигунстві на користь Росії, повідомляє DW.

Про це стало відомо 22 грудня, ордер на його арешт було видано 16 грудня.



Як стверджується, підозрюваний передав цього року одній із російських спецслужб відомості, які містять державну таємницю. Вдома і на робочому місці заарештованого пройшли обшуки, крім того, обшукано два офіси розвідслужби в Берліні та Пуллаху, а також будинок та місце роботи ще однієї, неназваної людини.



Про ситуацію доповіли канцлеру ФРН Олаф Шольц. Повідомляється, що про можливий злочин стало відомо з розвідувальних матеріалів, інформація підтвердилася під час службової перевірки.



Федеральна розвідувальна служба не повідомила подробиці звинувачення. Глава служби Бруно Каль наголосив на необхідності «стриманості та обачності» у цьому конкретному випадку. У його заяві сказано, що Росія «відрізняється безпринципністю і готовністю до насильства», тому оприлюднення деталей того, що сталося, може «надати перевагу противнику».

Останній випадок розкриття подвійного агента у Німеччині стався у 2014 році. Тоді співробітника зовнішньої розвідки заарештували за передачу секретної інформації США. Його було засуджено на вісім років у 2016 році. Його спіймали, коли запропонував свої послуги ще й Росії.