Охоронець британського посольства зізнався в шпигунстві на користь Росії

Британець Дейвід Сміт, заарештований торік у серпні за підозрою в шпигунстві на користь Росії, повністю визнав свою провину. У лондонському кримінальному суді він розповів, що з 2020 року передавав російським військовим секретні дані щодо роботи посольства Великої Британії в Берліні, де працював охоронцем.

Також Сміт робив копії із записів камер відеоспостереження, сам знімав прихованою камерою, збирав секретне досьє з особистими даними британських агентів та інші відомості щодо державної таємниці.

Засідання суду відбулося ще 4 листопада, уточнює Бі-Бі-Сі, але до сьогодні діяла заборона на публікацію деталей у пресі.

«Замовниками» Сміта були російський військовий аташе в Німеччині полковник Андрій Сівов та його наступник генерал-майор Сергій Чухуров. Поки не повідомляється, яким чином охоронець отримав доступ до секретної інформації та чи отримував за неї винагороду від російської сторони, проте під час обшуку в його квартирі було знайдено 800 євро готівкою, пояснити походження яких він не зміг.

Крім того, у квартирі Сміта було виявлено численні сувеніри з російською символікою: прапори Росії, безкозирка Чорноморського флоту, кашкет прикордонних військ, армійські нашивки та книжки російською мовою. Як повідомляє Sky News, у приватних розмовах Сміт зізнавався, що ненавидить і Велику Британію, і Німеччину. Також його дратували райдужні прапори на вулицях як знак підтримки ЛГБТ+ спільноти.

Дейвід Сміт визнав себе винним у всіх восьми пунктах звинувачення. Суд продовжить слухання у лютому 2023 року, тоді ж буде ухвалений вирок.