Прокуратура Швеції звинуватила двох братів у шпигунстві на користь Росії

Прокуратура Швеції звинуватила двох громадян країни у шпигунстві на користь Росії, йдеться у повідомленні пресслужби відомства 11 листопада.

Йдеться про двох громадян Швеції, які були затримані поліцією у вересні та листопаді 2021 року. За словами генерального прокурора країни Пера Ліндквіста, злочин, у якому звинувачуються затримані, стосується шведської системи розвідки та безпеки.

«Інформація, яка була отримана, передана та розкрита без дозволу, може, досягнувши іноземної держави, завдати шкоди безпеці Швеції», – уточнив він.

За даними шведського видання Dagens Nyheter, один із обвинувачених – чиновник, який працював в Управлінні спеціальних розслідувань, яке вважається найтаємнішою розвідувальною службою Швеції. Другий обвинувачений – його молодший брат.

Інше шведське видання, Expressen, назвало імена обвинувачених – це 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Пайам Кіа. За інформацією видання, обидва брати займалися шпигунством на користь Росії з 2011 року.

Передбачається, що секретна інформація потрапила до Пеймана Кіа, коли він був співробітником поліції безпеки та служби військової розвідки Must. Він, за версією прокуратури, був інкорпорований у секретні служби Швеції як «кріт». Пайам Кіа, як вважають слідчі, відповідав за контакти з російською розвідкою та передавав їй дані, отримані від старшого брата.

Обвинувачені, як уточнює видання, заперечують провину.

Суд над братами розпочнеться 17 листопада. Судове засідання, як зазначає Expressen, буде закритим, оскільки буде оприлюднено секретні відомості.