У Росії вирішили блокувати сайти за «пропаганду ЛГБТ»

Російський регулятор «Роскомнагляд» зможе без суду блокувати сайти, на яких, на думку відомства, є інформація з пропагандою так званих нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії та зміни статі.

Згідно з розпорядженням уряду, так звану «ЛГБТ-пропаганду» внесено до реєстру забороненої в Росії інформації в інтернеті. Рішення про блокування ухвалюватииме «Роскомнагляд».

Розпорядження пов’язане з ухваленим нещодавно законом про заборону так званої пропаганди ЛГБТ в інтернеті, ЗМІ, книгах, кіно та рекламі. Заборона поширюється на всі категорії населення, за порушення передбачені великі штрафи.

Правозахисні організації та представники ЛГБТ-спільноти називають закон дискримінаційним, зазначаючи, що «пропагандою ЛГБТ» влада може вважати фактично будь-яку інформацію про гомосексуальність і трансгендерність.