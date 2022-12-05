Росія: Путін підписав закон про заборону «пропаганди ЛГБТ»

Президент РФ Володимир Путін підписав пакет законів, що забороняє «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин» та «пропаганду зміни статі та педофілії». Документ опублікований на сайті правової інформації Росії.

Нові норми забороняють «пропаганду» ЛГБТ в будь-яких товарах, що продаються в Росії – фільмах, книжках, рекламних роликах, матеріалах у медіа та аудіовізуальних сервісах.

Поправки вводять у Кодекс про адміністративні правопорушення РФ штрафи до 400 тисяч рублів для громадян, до 800 тисяч рублів для посадових осіб і до 5 мільйонів рублів для юридичних осіб за «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин, переваг та зміни статі» серед людей різного віку. Іноземцям, крім цього, загрожуватиме видворення (стаття 6.21.1 цього ж кодексу).

За поширення серед неповнолітніх «інформації, яка демонструє нетрадиційні сексуальні стосунки або здатна викликати в них бажання змінити стать», штрафуватимуть на суму до 200 тисяч рублів, посадових осіб – до 400 тисяч, юросіб – до 4 мільйонів.

За порушення заборони «пропаганди педофілії» штраф становитиме до 800 тисяч рублів для громадян, до 2 мільйонів – для посадових осіб, до 10 мільйонів – для юросіб.

Також Путін підписав закон про заборону проведення мітингів та публічних акцій біля будівель органів публічної влади, вишів, шкіл, лікарень, портів та аеропортів, вокзалів, ділянок, де розташовані церкви, обʼєктів життєзабезпечення, а також усередині всіх цих обʼєктів.