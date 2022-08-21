Сінгапур оголосив про плани декриміналізувати одностатевий секс

Сінгапур скасує кримінальну відповідальність за одностатевий секс, але не планує змінювати юридичне визначення шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою, заявив 21 серпня прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун.

За його словами, це «правильна річ, яку потрібно зробити зараз», оскільки більшість сінгапурців тепер це прийме.

«Це приведе закон у відповідність із сучасними соціальними моделями, і я сподіваюся, що це полегшить життя геям Сінгапуру», – сказав він у промові.

Активісти в Сінгапурі назвали цей крок «перемогою людяності».

Сінгапур став останньою країною в Азії, яка ухвалила рішення на захист права ЛГБТ після Індії, Тайваню та Таїланду.