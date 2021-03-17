Суд у Японії вирішив, що заборона одностатевих шлюбів суперечить конституції

Суд у місті Саппоро в Японії у середу ухвалив, що відсутність в країні можливості легально укласти одностатевий шлюб суперечить конституції.

Суд виніс вердикт за позовом гомосексуальної пари, яка вказала, що її права обмежені в порівнянні з гетеросексуальними парами – зокрема, партнери не можуть вступити у шлюб, який визнається державою.

У рішенні суду мовиться, що відсутність можливості укласти одностатевий шлюб суперечить 14-й статті конституції Японії, яка передбачає рівність людей перед законом і захист від дискримінації.

Представники ЛГБТ-спільноти вітали рішення суду як велику перемогу, хоча воно й не містить рекомендацій до зміни законодавства країни.

Японія залишається останньою з країн «Великої сімки», де одностатеві шлюби або партнерства не визнаються на державному рівні. Кілька років тому низка муніципалітетів почав реєструвати одностатеві партнерства, однак ця практика поширюється не на всю територію країни.

Противники одностатевих шлюбів посилаються на іншу статтю конституції, де йдеться про те, що шлюб повинен бути укладений тільки за взаємною згодою представників обох статей. Однак юристи, які представляли інтереси позивачів в суді Саппоро, стверджують, що ця норма означає лише, що шлюби не повинні укладатися з примусу, і з неї не випливає, що шлюб не може бути одностатевим.

За опитуваннями, більшість громадян Японії виступає за легалізацію одностатевих шлюбів.