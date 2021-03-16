Ватикан заборонив священникам благословляти одностатеві союзи

Пари, що укладають одностатеві союзи, не можуть отримувати благословення католицької церкви. Таке рішення опублікувала Конгрегація доктрини віри у Ватикані.

Згідно з документом, який підписав і папа Франциск, забороняється давати благословення «відносинам або навіть стабільним партнерствам, що передбачають сексуальну практику поза шлюбом» між чоловіком і жінкою, тому що вони не узгоджуються із задумом Творця.

У документі наголошується, що чоловіків і жінок із гомосексуальними нахилами «слід приймати з повагою, співчуттям і чуйністю». «Бог любить кожну людину, і Церква робить так само», – вказано в документі. Католикам слід уникати будь-яких ознак несправедливої дискримінації щодо геїв і стежити за тим, щоб негативне судження про благословення одностатевих союзів не мало на увазі засудження самих людей.

Опубліковане рішення стало формальною відповіддю на запити кількох католицьких єпархій. Як зазначає Reuters, останнім часом багато священників у західних країнах фактично стали практикувати благословення одностатевих союзів замість шлюбів. Це викликає невдоволення консервативної частини вірян і священників.

На початку свого понтифікату в 2013 році папа римський Франциск заявив, що він не має права судити «гомосексуалів, які шукають Бога в добрій волі». У 2020 році понтифік висловився на підтримку легалізації одностатевих союзів у світському суспільстві.