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17 травня 2020, Київ 16:01
Новини | Міжнародні

Представники ЛГБТ особливо вразливі щодо дискримінації в умовах пандемії коронавірусу – ООН

Учасники «Маршу рівності» на підтримку прав лесбіянок, геїв, бісексуальних та трансгендерних людей, Київ, 23 червня 2019 року

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш заявив, що лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери є особливо вразливими щодо дискримінації та зловживань під час пандемії коронавірусу.

«Стикаючись з упередженннями, нападами і вбивствами просто через те, ким ці люди є і кого люблять, багато представників ЛГБТ відчувають підвищену стигму через вірус, а також нові перешкоди при зверненні за медичною допомогою», – заявив генеральний секретар ООН в заяві до Міжнародного дня проти гомофобії і трансфобії, який відзначають 17 травня.

Ґутерріш також заявив, що володіє інформацією про те, що поліція зловживає директивами щодо COVID-19 по відношенню до представників ЛГБТ і їхніх спільнот.

ООН буде і надалі наголошувати на «необхідності захисту всіх без винятку і участі в реагуванні на кризу», що пов’язана із COVID-19, додав генсекретар ООН.

Міжнародний день проти гомофобії і трансфобії почали відзначати на знак рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я 30 років тому виключити гомосексуалізм з Міжнародної класифікації хвороб. Цей день покликаний підвищити обізнаність про права сексуальних меншин.

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