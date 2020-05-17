Представники ЛГБТ особливо вразливі щодо дискримінації в умовах пандемії коронавірусу – ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш заявив, що лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери є особливо вразливими щодо дискримінації та зловживань під час пандемії коронавірусу.

«Стикаючись з упередженннями, нападами і вбивствами просто через те, ким ці люди є і кого люблять, багато представників ЛГБТ відчувають підвищену стигму через вірус, а також нові перешкоди при зверненні за медичною допомогою», – заявив генеральний секретар ООН в заяві до Міжнародного дня проти гомофобії і трансфобії, який відзначають 17 травня.

Ґутерріш також заявив, що володіє інформацією про те, що поліція зловживає директивами щодо COVID-19 по відношенню до представників ЛГБТ і їхніх спільнот.

ООН буде і надалі наголошувати на «необхідності захисту всіх без винятку і участі в реагуванні на кризу», що пов’язана із COVID-19, додав генсекретар ООН.

Міжнародний день проти гомофобії і трансфобії почали відзначати на знак рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я 30 років тому виключити гомосексуалізм з Міжнародної класифікації хвороб. Цей день покликаний підвищити обізнаність про права сексуальних меншин.