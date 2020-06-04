Youtube заблокував гомофобний ролик із Росії

Агітаційний ролик «Чому поправки до конституції Росії ¬– це важливо» був заблокований модераторами відеохостингу Youtube. Відео визнано таким, що містить дискримінаційні висловлювання, це порушує правила сервісу.

Ролик був створений «Федеральним агентством новин» (РІА ФАН) та медіагрупою «Патріот», які пов’язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним. За сюжетом відео, в Росії так і не ухвалили поправки до 72 статті Конституції РФ, що закріплюють поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки. Через це в Росії геї отримали можливість усиновлювати дітей. Пара геїв у Росії в 2035 році всиновлює хлопчика з дитячого будинку. Один із чоловіків бере хлопчика за руку, виводить на вулицю і на питання «Де моя мама?» вказує йому на іншого чоловіка, що стоїть біля автомобіля. Той одразу пропонує дитині приміряти плаття. Ролик закінчується словами «Таку Росію ти вибереш? Виріши майбутнє країни – голосуй за поправки до Конституції».

За кілька днів ролик отримав широкий громадський резонанс і викликав звинувачення в гомофобії.

Актор Олександр Філімоненко, який зіграв у ролику, заявив журналістам, що до початку зйомок не знав ані про сюжет відео, ані про те, що знімається агітаційний матеріал. На референдумі щодо поправок до Конституції, за словами актора, він збирається голосувати проти.

Активісти ЛГБТ-групи «Стимул» звернулися до Слідчого комітету і прокуратури з вимогою провести перевірку щодо творців ролика, який, на їхню думку, «збуджує ненависть і ворожнечу до групи осіб за ознакою приналежності до соціальної групи ЛГБТ, принижує гідність людини, є відверто дискримінаційним за своєю суттю». Також вони попросили наглядову організацію «Роскомнадзор» заблокувати відео.