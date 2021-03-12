Європарламент оголосив ЄС «зоною свободи ЛГБТ»

Європейський парламент 11 березня ухвалив резолюцію, яка проголошує Євросоюз «зоною свободи ЛГБТ». Відповідний документ ухвалили у відповідь на політику Польщі, де влада близько 100 муніципалітетів раніше оголосила їх «зонами, вільними від ЛГБТ-ідеології».

У документі йдеться про те, що влада всіх країн ЄС повинна захищати права всіх громадян. Представники ЛГБТ у Євросоюзі можуть жити вільно і публічно демонструвати свою гендерну ідентичність, не побоюючись дискримінації або переслідування, наголошується у резолюції.

Праві консерватори і праві націоналісти в Європарламенті звинуватили депутатів, які підтримали документ, у «лівій пропаганді».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала резолюцію ще до того, як її винесли на обговорення.

Польща – одна з країн, де не визнають одностатеві сім’ї. Одностатеві пари не можуть зареєструвати шлюб і всиновлювати дітей. Згідно з новим законом, якщо заяву на усиновлення дитини подає людина без партнера, то влада повинна перевірити її особисті дані. Якщо з’ясується, що потенційний усиновлювач має одностатеві стосунки, то їй загрожує кримінальна відповідальність.