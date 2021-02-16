Британія: звільнені з армії представники ЛГБТ-спільноти зможуть повернути свої медалі

Колишні військові, звільнені зі збройних сил Великої Британії через свою сексуальну орієнтацію, тепер зможуть повернути втрачені медалі.

Як повідомляє ВВС, згідно зі схемою, яка має виправити історичну несправедливість, колишні військовослужбовці зможуть звернутися до Міністерства оборони країни для відновлення належних їм почестей.

Така зміна стала наслідком успішної боротьби в суді ветерана Фолклендів Джо Усаліса за повернення нагород, які він втратив після того, як був змушений залишити Королівський флот через бісексуальність.

У Міноборони Британії заявили, що дії відомства у минулому «викликають глибокий жаль».

Заборону на службу в збройних силах Сполученого королівсьтва для лесбійок, геїв та бісексуалів скасували у 2000 році. Трансгендерам офіційно дозволили служити у британській армії у 2014 році.

Як пояснила Міністр оборони Великої Британії, баронеса Голді, через попередні дисциплінарні заходи та подальше звільнення деякі військові «залишилися без заслужених медалей», або ж втратили виплати за вислугу років.

«Я дуже рада, що тепер маю можливість виправити цю помилку», – наголосила міністерка, додавши, що закликає всіх постраждалих, або ж сім’ї жертв подати заявку про повернення своїх нагород.

Як зазначає ВВС, Осаліса, який очолив кампанію за повернення нагород та почестей колишнім військовим-представникам ЛГБТ-спільноти, звільнили з армії у 1993 році після того, як він 18 років прослужив на флоті в якості радиста. Його було звільнено, оскільки тоді в британській армії вважали, що його сексуальність «завдає шкоди порядку та морській дисципліні».

«Вони відрізали (медаль, – ред.) з моїх грудей великими ножицями», – розповів Осаліс ВВС.

Наразі невідомо, скільки військових було звільнено через їх сексуальну орієнтацію, та скільки з них можуть претендувати на відновлення в почестях та повернення нагород.