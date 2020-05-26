Влада Коста-Рики легалізувала одностатеві шлюби – відповідний закон набув чинності у вівторок, 26 травня.
Президент країни Карлос Альваро, коментуючи цю подію, заявив, що метою Коста-Рики є боротьба з будь-якими проявами дискримінації.
Першими громадянами, які уклали одностатевий шлюб, стали дві жінки. Через загрозу поширення коронавірусу церемонія проходила без гостей. Церемонію транслювало державне телебачення.
У 2018 році Міжамериканський суд з прав людини рекомендував узаконити одностатеві шлюби і закликав 11 країн Латинської Америки зробити це.
Наразі, крім Коста-Рики, у регіоні одностатеві шлюби можна офіційно укладати в деяких штатах Мексики, Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.
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