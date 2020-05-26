Влада Коста-Рики легалізувала одностатеві шлюби – відповідний закон набув чинності у вівторок, 26 травня.

Президент країни Карлос Альваро, коментуючи цю подію, заявив, що метою Коста-Рики є боротьба з будь-якими проявами дискримінації.

Першими громадянами, які уклали одностатевий шлюб, стали дві жінки. Через загрозу поширення коронавірусу церемонія проходила без гостей. Церемонію транслювало державне телебачення.

У 2018 році Міжамериканський суд з прав людини рекомендував узаконити одностатеві шлюби і закликав 11 країн Латинської Америки зробити це.

Наразі, крім Коста-Рики, у регіоні одностатеві шлюби можна офіційно укладати в деяких штатах Мексики, Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.