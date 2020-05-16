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16 травня 2020, Київ 11:03
Інфографіка
16 травня 2020, 10:00
У деяких країнах геям та лесбійкам загрожує в’язниця або й гірше – інфографіка
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