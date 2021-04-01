Двадцять років тому було укладено перший одностатевий шлюб

Двадцять років тому, після півночі 1 квітня 2001 року, мер Амстердаму Йоб Кохен одружив у мерії чотири одностатеві пари. Нідерланди були першою країною, яка легалізувала такі шлюби.

«Є дві причини радіти. Ви святкуєте свій шлюб і відзначаєте своє право побратися», – заявив тоді мер нареченим, повідомляє агентство Associated Press.

Зараз одностатеві шлюби законні у 28 країнах світу, а також на самоврядному острові Тайвань. Зокрема, їх можна укласти на більшій частині Західної Європи. Втім, Тайвань – поки єдине місце в Азії, де представники однієї статі можуть одружитися, так само як Південна Африка – єдина така країна на своєму континенті.

«Якби ви сказали мені 20 років тому, що сьогодні одностатеві шлюби стануть реальністю в 29 країнах, я б не повірила вам», – наводить агентство слова Джессіки Стерн, виконавчої директорки глобальної групи з прав ЛГБТК OutRight Action International.

Втім, вона нагадала, що у світі досі є майже 70 країн, де одностатеві стосунки криміналізовані.

Одностатеві шлюби легалізовано у 16 країнах Західної Європи, Швейцарія має намір приєднатися до них. Парламент країни затвердив легалізацію, але закон ще не набув чинності – опоненти змін намагаються зібрати достатню кількість підписів для проведення референдуму про його скасування.

Одностатеві шлюби є законними у США, Канаді та Коста-Ріці і п’яти країнах Південної Америки, у більшості із 32 штатів Мексики, а також Австралії та Новій Зеландії.

Легалізація одностатевих шлюбів відбувалася різними шляхами: через судові рішення, законодавство та – у випадку Ірландії – на національному референдумі.

Кілька країн Європи, включаючи Італію, Грецію та Чехію, гарантують одностатевим парам право на громадянське партнерство, однак багато ЛГБТ-активістів вважають цей статус принизливим, адже він не є офіційним шлюбом.

В офісі папи Римського у Ватикані кілька тижнів тому заявили, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи.