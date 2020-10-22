Папа Франциск не говорить про підтримку одностатевих шлюбів – релігійні експерти

Фрагмент інтерв’ю папи Франциска у документальному фільмі про те, що «гомосексуальні люди мають право бути частиною сім’ї» спричинив шквал дискусій, інтерпретацій слів глави Римо-Католицької церкви, спровокував різні емоції. Чимало потрактували висловлювання папи Римського, як «схвалення цивільних одностатевих шлюбів».

Що саме говорив папа у фільмі? Як його слова розуміють духовні і цивільні особи?

21 жовтня у рамках кінофестивалю у Римі відбулася прем’єра документального фільму «Франциск». Стрічка про життя і духовне служіння понтифіка, його ставлення до складних соціальних проблем і викликів сучасного світу, зокрема і про ставлення до тих людей, які ідентифікують себе як ЛГБТ.

Фільм бачили глядачі фестивалю, але більшість тих, хто активно обговорює одну репліку папи Римського, стрічки не дивились. А мова ось про цю фразу: «Гомосексуальні люди мають право перебувати в родині. Вони є дітьми Божими, мають право до сім’ї. Нікого не можна виключити з родини або зробити його життя нестерпним через це. Те, що ми маємо зробити, це створити закон про цивільні зв’язки, вони мають право бути захищеними законом».

Ці слова папи Франциска багато людей потрактували, як підтримку одностатевих шлюбів, про що рясніють заголовки новин уже другий день. Цим спантеличені і обурені вірні церкви, які є консервативні у своїх поглядах, а дружні до ЛГТБ спільноти вітають висловлювання папи про те, що слід юридично врегулювати одностатеві союзи.

Священник Римо-Католицької церкви в Україні Микола Мишовський бачив фрагмент фільму, де папа висловлюється про гомосексуальні стосунки, які можуть юридично визнаватись державою і бути захищені законом. Однак, наголошує отець Микола, цивільні союзи не означають визнання їх церквою.

Люди читають лише заголовки і роблять із них висновки

«Ми говоримо про кілька секунд одного відео, не весь фільм чи всю частина, де папа на ці теми висловлюється. А він говорить про «людей, що живуть на периферії існування», про мігрантів, бездомних, про людей, які голодують, хто переживає внутрішні і соціальні кризи, у тому числі і про осіб, які мають проблеми гомосексуалізму і певні юридичні аспекти цього життя. Папа у жодному разі не схвалює цього життя і не підтримує одностатевий шлюб. Натомість, з миші робиться слон, а важливо вслуховуватися у те, що саме людина мала на увазі. А люди читають лише заголовки і роблять із них висновки», – каже отець Микола Мишовський.

Мовою офіційних документів

Католицька церква видала офіційні документи, де чітко мовиться про гомосексуальні шлюби. А це у Апостольська Адгортація папи Франциска «Радість Любові» (Amoris Laetitia), де сказано, що «немає жодних підстав для порівнянь чи аналогій, навіть далеких, гомосексуальних стосунків із Божим планом щодо подружжя і родини. Недопустимо, що локальні церкви зазнають утисків у цій справі й що міжнародні організації за фінансову допомогу бідним країнам вимагають прийняти закони про легалізацію гомосексуальних «подружжів»».

В іншому документі – «Щодо проєктів можливості юридичного визнання союзів серед гомосексуальних людей» – зазначено: «Церква вчить, що повага до гомосексуальних людей жодним чином не може призвести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання одностатевих союзів. Загальне благо вимагає, щоб закони визнавали, сприяли та захищали шлюбний союз як основу сім'ї, первинну клітину суспільства».

Відтак є офіційні документи і вони показують позицію Католицької церкви. Духовні особи і релігійні експерти зазначають, що кілька фраз папи у фільмі не можуть означати зміну позиції церкви до гомосексуальних шлюбів. Адже вчення Католицької церкви щодо гомосексуальних стосунків і їхнього юридичного визнання залишається незмінним.

Не можна виривати слова з контексту

«Папа не говорить у фільмі про одностатеві шлюби. Опираючись на те, що папа Франциск говорив раніше до цього фільму, не можна виривати його слова з контексту інших його виступів. Він не говорить нічого нового, про що йдеться у катехизмі, про те, що люди з гомосексуальними схильностями повинні сприйматися толерантно і не виключатися з людської спільноти. А коли він говорить про сім’ю, то, я думаю, має на увазі і сім’ю, як церкву, тобто що ці люди повинні бути прийнятими і не повинні відчувати себе виключеними зі спільноти.

Треба бути обережним у словах

Коли Папа говорить про юридичний захист цивільних союзів, то є дискусія в самій Католицькій церкві. Частина підтримує те, що на рівні держави, цивільного законодавства допускається, з їхньої точки зору, ухвалення такого закону, який би якимось чином захищав права людей, які хочуть вступити у такий цивільний союз. Коли звучить така риторика, то чітко розмежовується розуміння шлюбу і цивільного союзу. Поняття шлюбу застерігається за союзу чоловіка і жінки, а щодо цивільних союзів, то це може бути більш широким поняттям. Це нічого нового не сказано. Треба бути обережним у словах і дочекатися виходу фільму, подивитися, як це все звучить і в якому контексті», – говорить релігійний експерт Анатолій Бабинський.

Папа має свій стиль спілкування

Папа Франциск ще у 2010 році, коли був кардиналом в Аргентині Хорхе Маріо Бергольйо під час дискусії з єпископами позитивно оцінював можливість визнання цивільних союзів, що у країнах можуть ухвалювати закони про цивільне партнерство. Папа Франциск раніше звертався до батьків з проханням не відкидати від сім’ї дітей, які приналежні до ЛГТБ спільноти. Водночас понтифік не підтримував те, щоб одностатеві пари усиновлювали дітей.

Завідувач кафедри політичних наук УКУ, голова Комісії УГКЦ у справах родини і мирян Юрій Підлісний вважає, що на папу чиниться великий тиск, щоб він визнав одностатеві шлюби.

Не бачу, щоб Папа визнавав гомосексуальні шлюби

«У фразі, яку Понтифік сказав у фільму, не бачу, щоб Папа визнавав гомосексуальні шлюби, щоб він прирівнював гомосексуальні шлюби з гетеросексуальними, щоб він казав, що буде якась зміна щодо таїнства шлюбу для гомосексуальних пар. Але тут не є воля папи чи єпископів, а маємо фіксований текст Святого Письма. Там чітко мовиться, якщо люди живуть невпорядкованим статевим життям, то вони Царства божого не побачать», – наголошує Юрій Підлісний.

За словами Юрія Підлісного, папа Франциск великий акцент робить на пасторській діяльності. Він старається спілкуватися з вірними не доктринальними фразами, а простою мовою, щоб вона була зрозуміла вірним. Бо такий стиль спілкування наближує церкву і священників до людей. Втім, такий стиль виступів глави Римо-Католицької церкви часто приводить до різних трактувань його слів.

На вечір 22 жовтня не було офіційної заяви пресслужби Ватикану про те, що саме папа Франциск мав на увазі у фрагменті інтерв’ю в документальному фільмі, що спровокувало різні емоції.