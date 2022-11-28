Канада викликала посла РФ через повідомлення у Twitter в дусі ненависті до ЛГБТ

Міністерство закордонних справ Канади викликало посла Росії в Оттаві Олега Степанова через серію повідомлень у твітері в дусі ненависті до ЛГБТ-спільноти, в тому числі щодо канадської міністерки-лесбіянки.

Останніми днями російське посольство в Канаді опублікувало серію твітів на тлі схвалення в РФ законопроєкта, який забороняє всі форми «пропаганди» ЛГБТ.

Твіти російського посольства, зокрема, містили фотоілюстрацію прапора ЛГБТ-прайду з перекресленою лінією всередині червоного кола, а також зауваження: «Все про сім’ю. Сім’я – це чоловік, жінка та діти».

Посольство також відповіло міністерці спорту Канади Паскаль Сент-Онж, яка є відкритою лесбійкою, після того, як вона обурилась «російській гомофобній пропаганді», попросивши її «дослідити та пояснити, як ви з’явилися на цьому світі?»

«Не дивно, що росіяни знову обрали пропаганду ненависті. Це напад на канадські цінності прийняття і толерантності», – цитує AFP представницю пресслужби МЗС Канади Емілі Вільямс.

Росія намагається представити ЛГБТ як продукт небезпечного впливу Заходу.

23 листопада Держдума РФ ухвалила у другому читанні законопроєкт про заборону так званої пропаганди нетрадиційних відносин. Він має на меті заборону поширення інформації про гомосексуальність, бісексуальність, трансгендерність. Схожий закон уже діє в Росії з 2013 року, але він зачіпав лише неповнолітніх. Новий законопроєкт стосується людей різного віку. Юристи та правозахисники побоюються, що закон криміналізуватиме будь-які публічні згадки ЛГБТ як явища.