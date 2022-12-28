Від Мілошевича до Путіна: як покарати керівництво Росії та військових за воєнні злочини в Україні

Дії Кремля та російської армії в Україні порушують все можливе міжнародне законодавство, Женевські конвенції і Статут ООН. Іде копітка робото із документування доказів. У світовій спільноті правників вже є чітке розуміння необхідності притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнних злочинів в Україні. «Голос Америки» пише про те, як це бачать у США

Катування дітей та дорослих, розстріли мирних жителів, обстріли інфраструктури, насильницька депортація до Росії та примусова мобілізація – ось із чим стикаються жителі окупованих Росією територій України.

Про необхідність притягнення до відповідальності винних у скоєнні військових злочинів – від безпосередніх виконавців до вищого військово-політичного керівництва Росії – активно обговорюється як в Україні, так і в світі.

За даними Незалежної міжнародної комісії при ООН із розслідування подій в Україні, понад 6 тисяч мирних жителів стали жертвами війни.

Правоохоронні органи України наводять схожі дані – 7000 убитих.

За даними маріупольських моргів, зареєстровано 87 тисяч загиблих та ще понад 26 тисяч загиблих перебувають у братських могилах. Підтвердити або спростувати ці дані неможливо, оскільки Маріуполь перебуває під контролем російських військових.

За даними Офісу генерального прокурора, загинуло 447 дітей, понад 850 поранено, депортовано до Росії понад 13 тисяч неповнолітніх громадян України.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, у кримінальному провадженні перебуває понад 48 тисяч справ за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та їх посібниками.

Російська армія стирає з лиця землі міста та населені пункти, бомбардує пологові будинки, дитячі садки, музеї та церкви.

А в цей час в самій Росії хочуть внести поправки до кримінального кодексу, які знімають відповідальність за скоєння злочинів на окупованих територіях України, скоєних до 30 вересня 2022 року.

«Не є злочинним і караним діяння, відповідальність за вчинення якого встановлено нормативними правовими актами України, якщо воно містить ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом Російської Федерації, але було спрямоване на захист інтересів Російської Федерації, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки або інтересів, що охороняються законом громадян чи організацій Російської Федерації, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, населення та організацій Запорізької області, Херсонської області», – йдеться у законопроекті № 246425-8.

Треба зібрати найбільше доказів

Колишній міністр юстиції (2014–2017) Ірландії Френсіс Фіцджеральд вважає, що для залучення підозрюваних у скоєнні військових злочинів необхідно зібрати якнайбільше доказів.

«Наразі слідчі збирають докази для майбутнього трибуналу, на якому ці люди постануть перед правосуддям. Це дуже важливо», – заявила вона кореспондентові Російської служби «Голосу Америки».

Експерт Американського інституту підприємництва Елізабет Броу (Elisabeth Braw, American Enterprise Institute) у коментарі Російській службі «Голосу Америки» зазначає: встановлення причетності до скоєння військового злочину – тривалий та непростий процес.

«Ось де десятиліття кримінального правосуддя нададуть слідчим гарну послугу, оскільки можна буде встановити непрямі докази причетності. Так, наприклад, Слободан Мілошевич, який явно нікого не вбивав у балканських війнах, був притягнутий до відповідальності на підставі тих непрямих доказів. – вважає вона. – Також не варто забувати, що чим більше ми бачимо судових процесів щодо військових злочинів, тим більше лідери країн, чиї армії скоюють військові злочини, знають, що вони не повинні нічого залишати на папері.

Однак є надзвичайно кваліфіковані слідчі як з боку урядів, так і, що дуже важливо, з боку громадянського суспільства, розвідувальної спільноти, які не шкодують часу на збирання всіх видів інформації та доказів з відкритих джерел».

Американські законодавці також заявляють про необхідність притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнних злочинів.

«На даний момент у всьому світі цілком очевидно, що російським військовим, а потім, зрештою, і Володимиру Путіну мають бути висунуті звинувачення, і вони мають бути засуджені за військові злочини», – вважає конгресмен-республіканець Грег Мерфі.

Голова підкомітету з питань Європи Палати представників конгресмен-демократ Білл Кітінґ у 117-му скликанні Конгресу представив законопроект, спрямований на підтримку поточних міжнародних судових розслідувань, які проводяться Міжнародним кримінальним судом.

«Цей законопроект торкається всіх аспектів того, як домогтися справедливості щодо того, що відбувається в Україні. Він дозволить українським біженцям, які перебувають у США, дати свідчення слідчим МКС. – Заявив він. – Крім того, конгресмен Джо Вілсон і я представили двопартійну резолюцію про започаткування спеціального трибуналу у справі про злочин агресії, закликавши президента Сполучених Штатів вжити всіх можливих заходів для підтримки створення такого спеціального трибуналу».

Про притягнення винних до відповідальності говорять і у Державному департаменті США.

«Збиратимемо інформацію, працюватимемо з нашими партнерами, щоб зібрати докази. Тому що вкрай важливо притягнути до відповідальності тих, хто вчинив злочини, і тих, хто їх замовив. Народ України вимагає і заслуговує на справедливість, і ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб це сталося», – заявила Російській службі «Голосу Америки» офіційний представник Держдепартаменту Андреа Калан.

Це буде в Гаазі?

Незважаючи на пропозиції провести трибунал у зруйнованому російськими військовими Маріуполі, найімовірнішим місцем стане Гаага, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд.

Головне питання – чи вдасться притягнути до відповідальності російського лідера, який наказав вторгнутися в Україну 24 лютого.

«Гаага є просто визнаним і шановним місцем для такого роду розглядів. Там також є відповідна інституційна структура. Усі хочуть, щоб Путіна притягнули до відповідальності. Хоч, я думаю, що це буде дуже складно», – вважає Елізабет Броу.

«Ми маємо переслідувати і політичне керівництво, а не лише виконавців. Притягнути до відповідальності таких лідерів як Путін до відповідальності в суді дуже складно. Але ви знаєте що? Ми повинні спробувати зробити це, коли закінчиться ця жахлива війна, – наголосила Френсіс Фіцджеральд. –Зараз, очевидно, Путін має величезну владу в Росії. Людям дуже важко уявити, що він будь-коли буде притягнутий до відповідальності. Але хто знає? Давайте зачекаємо та подивимося. Світ вражений тим, що відбувається в Україні».

Що ж до російських пропагандистів, експерти зазначають, що необхідно буде довести, що їхні слова надихали російських солдатів вчиняти військові злочини. За словами американських аналітиків, лунає все більше голосів на підтримку притягнення до відповідальності одіозних провідних російських телеканалів, які охоче робили дуже жорстокі та нелюдські заяви.