Росія обстріляла Херсон 11 разів за добу – Янушевич

Російські війська обстріляли територію Херсонської області 40 разів за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вранці 27 грудня.

«Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки», – заявив він.

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За його даними, внаслідок обстрілів в області одна людина напередодні отримала поранення.

Внаслідок обстрілу російським військами із «Градів» по центру Херсона 24 грудня 10 людей загинули і десятки зазнали поранень. Місто після деокупації зазнає постійних обстрілів. Влада просить громадян евакуйовуватися.