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Росія обстріляла Херсон 11 разів за добу – Янушевич

Херсонська обласна лікарня після попередніх обстрілів, 26 грудня

Російські війська обстріляли територію Херсонської області 40 разів за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вранці 27 грудня.

«Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки», – заявив він.

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За його даними, внаслідок обстрілів в області одна людина напередодні отримала поранення.

Внаслідок обстрілу російським військами із «Градів» по центру Херсона 24 грудня 10 людей загинули і десятки зазнали поранень. Місто після деокупації зазнає постійних обстрілів. Влада просить громадян евакуйовуватися.

Херсон після російської атаки (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Херсон після російської атаки (фотосвідчення)

Після відходу з Херсону в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто

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