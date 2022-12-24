Ранковий удар із «Градів» по Херсону: зросла кількість жертв

Внаслідок обстрілу російським військами із «Градів» по центру Херсона загинуло вже десять людей, розповів голова ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону.

Також, за словами місцевого чиновника, через атаку армії РФ 55 людей зазнали поранень, 18 з яких перебувають у важкому стані. При цьому Янушевич сказав, що дітей серед постраждалих немає.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки були пошкоджені також будівлі, автомобілі та котельня дитячого садка.

Янушевич додав, що ремонтним бригадам довелося усувати витік газу.

Ранішекількість загиблих внаслідок ранкового російського обстрілу в центрі Херсоні зросла до семи, поранених – до 58, з них 18 людей перебувають у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Водночас в обласній прокуратурі повідомили про вісьмох загиблих і 17 поранених.

«У вихідний день напередодні Різдва Христового росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей… Тут навіть поруч немає військових обʼєктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях», – написав Янушевич у телеграмі.

Він додав, що правоохоронці вже проводять розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством». В Офісі генпрокурора підтвердили проведення розслідування.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що місто обстріляли з «Градів».

«Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування і задоволення», – прокоментував обстріл президент України Володимир Зеленський.

За даними місцевої влади, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули п’ятеро цивільних людей, 17 – зазнали поранень, в тому числі дитина, яка перебуває в тяжкому стані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода 13 грудня депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.