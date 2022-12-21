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Понад 70 обстрілів, 1 людина загинула і 6 поранені – влада про минулу добу на Херсонщині

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області

Війська РФ минулої доби понад 70 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина загинула і шестеро поранені, повідомив голова Х обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

«Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків», – повідомив він.

Янушевич додав, що під обстріл потрапили житлові квартали у Херсоні – армія РФ поцілила у річковий порт, приватні та багатоквартирні будинки.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.

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