Понад 70 обстрілів, 1 людина загинула і 6 поранені – влада про минулу добу на Херсонщині

Війська РФ минулої доби понад 70 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина загинула і шестеро поранені, повідомив голова Х обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

«Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків», – повідомив він.

Янушевич додав, що під обстріл потрапили житлові квартали у Херсоні – армія РФ поцілила у річковий порт, приватні та багатоквартирні будинки.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.