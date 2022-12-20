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ОВА: на Херсонщині через російській обстріли за добу загинули дві людини, троє – поранені

Наслідки російських обстрілів у Херсоні, листопад 2022 року

Двоє людей загинули, троє – були поранені внаслідок російських обстрілів Херсона минулої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару»,

За його словами, під обстрілами вкотре опинилися житлові квартали Херсона, загарбники поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні й багатоквартирні будинки.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.

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