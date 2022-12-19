ОП: у Херсоні через російський обстріл знову пошкоджена будівля ОВА

Російські війська знову обстріляли центр Херсона, внаслідок чого вкотре пошкоджена будівля обласної військової адміністрації, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА», – написав Тимошенко і оприлюднив фото пошкоджень.

Вранці 14 грудня російські військові вже обстрілювали будівлю Херсонської обласної військової адміністрації.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.