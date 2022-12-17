Російські війська заявляють, що залишать Каховку до кінця року – Генштаб ЗСУ

Російські військові передислоковують свої підрозділи із двох міст на окупованій частині Херсонщини і поширюють інформацію про намір залишити Каховку до кінця року, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 грудня.

«Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів і відводить частину своїх військ з Каховки й Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму», – йдеться в повідомленні.

У середині листопада встановлена Росією «адміністрація Нової Каховки» заявила, що її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.

Нова Каховка і Каховка – міста в Херсонській області на лівому березі Дніпра.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.