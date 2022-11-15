Російська «адміністрація Нової Каховки» залишила місто

Російська «адміністрація Нової Каховки» заявила вдень 15 листопада, що через постійні обстріли з боку ЗСУ її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.

«Співробітники ВЦА Нової Каховки, державних та муніципальних установ залишили місто і були передислоковані в безпечні місця області», – сказано в заяві.

В адміністрації зазначили, що після відведення російських військ із правобережної частини Херсонської області «невибірковий вогонь із лівого (насправді правого – ред.) берега Дніпра зробив життя у місті небезпечним».

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей. Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – річка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.