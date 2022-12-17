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Армія РФ вдарила по Херсонському геріатричному центру – влада

Посад-Покровське після окупації, Херсонська область, грудень 2022 року, ілюстративне фото

Російські військові завдали удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка, повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

«Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка», – йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що армія РФ навмисно цілила в заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху та ґанку.

Загиблих чи поранених немає, інформує начальник ОВА.

Як повідомив 7 грудня голова Нацполіції Ігор Клименко, на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді російських мін підірвалися четверо поліцейських. Ще четверо правоохоронців були поранені.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

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