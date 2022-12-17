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Цивільний житель загинув у Херсоні через російський обстріл – ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсоні, листопад 2022 року

Російські війська вранці 17 грудня знову обстріляли Херсон, загинули цивільний житель, ще одна жінка зазнала поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Рашисти завдають ударів із РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу», – повідомив він у телеграмі.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

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