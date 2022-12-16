Підрив на російських мінах на Херсонщині: ще двоє поліцейських померли в лікарні

Двоє поліцейських, які 7 грудня підірвалися на російських мінах на Херсонщині, померли в лікарні, повідомляє пресслужба Нацполіції у фейсбуці.

«Сьогодні вся поліцейська родина отримала сумну звістку: у лікарні померли двоє наших колег, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив 7 грудня голова Нацполіції Ігор Клименко, на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді російських мін підірвалися четверо поліцейських. Ще четверо правоохоронців були поранені.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.